20-letnica ostaja v bolnišnici, s starši naj bi že spregovorila

Kriminalisti so z doslej zbranimi informacijami ugotovili, da sta se osumljenec in žrtev poznala, a nista bila par. V preteklosti je imel že več izpadov. Kot je v ponedeljek povedal vodja mariborskih kriminalistov Beno Meglič , naj bi osumljeni dejanje storil zaradi ljubosumja oz. neuslišane ljubezni. Policisti sicer še vedno preiskujejo, ali sta se za srečanje v parku dogovorila ali jo je osumljenec pričakal v zasedi.

Med izživljanjem nad njo je uporabljal rokavice, s sekiro pa je dekletu odrezal palec leve roke. Zakaj jo je pohabil na ta način, ni jasno, svojci pa so za časnik dejali, da je storilec verjetno vedel, da je levičarka, da študira slovenistiko in da si želi postati pisateljica. Odsekani palec so ji zdravniki v bolnišnici prišili, vendar se naj ne bi celil najbolje.

Kot še poroča Večer, je 22-letnik policistom priznal, da je morilsko orožje in žrtvine osebne predmete odvrgel v bližnji grm. Hudo poškodovano dekle sta našla policista in jo ohranila pri zavesti do prihoda reševalcev. Osumljenca so prijeli, ko se je po dejanju vrnil na kraj zločina.