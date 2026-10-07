20-letnica zapeljala s ceste in trčila v drevo, pet poškodovanih

Kot so sporočili s PU Nova Gorica, je 20-letna voznica osebnega avtomobila nekaj pred 12. uro vozila po regionalni cesti iz smeri Vipave proti Budanjam, ko je na ravnem delu ceste zapeljala preblizu desnemu robu vozišča. Nato je zapeljala na travnato brežino in v jašek, zatem pa je vozilo trčilo v drevo.
V vozilu so bile poleg voznice še štiri sopotnice, vse so poškodovane. 19-letnico, ki je sedela na zadnjem levem sedežu, so s helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v UKC Ljubljana. Preostale sopotnice so reševalci prepeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico dr. Franca Derganca v Novi Gorici.
Po prvih ugotovitvah sta v prometni nesreči najmanj dve osebi utrpeli hude telesne poškodbe. Policisti še vedno opravljajo ogled kraja prometne nesreče in ugotavljajo vse okoliščine dogodka.
Prometno nesrečo obravnavajo v smeri suma kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, obvestili so tudi preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Novi Gorici in okrožno državno tožilko v Novi Gorici.
Več podrobnosti o nesreči bo znanih po zaključku preiskave prometne nesreče.