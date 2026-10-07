20-letnica zapeljala s ceste in trčila v drevo, pet poškodovanih

Kot so sporočili s PU Nova Gorica, je 20-letna voznica osebnega avtomobila nekaj pred 12. uro vozila po regionalni cesti iz smeri Vipave proti Budanjam, ko je na ravnem delu ceste zapeljala preblizu desnemu robu vozišča. Nato je zapeljala na travnato brežino in v jašek, zatem pa je vozilo trčilo v drevo.

V vozilu so bile poleg voznice še štiri sopotnice, vse so poškodovane. 19-letnico, ki je sedela na zadnjem levem sedežu, so s helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v UKC Ljubljana. Preostale sopotnice so reševalci prepeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico dr. Franca Derganca v Novi Gorici.