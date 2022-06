20-letnico v Ankaranu napadel trop psov

Policisti PU Koper so bili o napadu obveščeni nekaj do 19. ure. Šlo naj bi za pse srednje rasti, 20-letnico sta ugriznila dva črna psa, zraven pa sta bila še črno-bel in rjav pes. Glede na policijsko poročilo se je občanka branila in pse brcala stran, zato so jo po nekaj časa tudi pustili in odšli. Po zaključku postopka s policisti se je sama odpeljala v Splošno bolnišnico v Izoli.

Lastnici psov, 64-letni Ankarančanki sledi postopek zaradi kršitve določil 46a. člena Zakona o zaščiti živali, člen predvideva globo v višini od 800 do 33.000 evrov. Policisti bodo poslali tudi dopis na Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.