20-letnik brez izpita skušal ukrasti vozilo, lastnika vlekel za seboj

Policisti so v petek zvečer obravnavali tatvino vozila v okolici Grosuplja. Kot so sporočili s PU Ljubljana, so ugotovili, da sta sta se oškodovanec in 20-letni osumljenec sprla, pri tem pa je osumljeni iz hiše vzel ključe neregistriranega vozila in se kljub temu, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja - odpeljal.

icon-expand Najprej je skušal ukrasti avto, potem pa se je prepiral s policisti. FOTO: Aljoša Kravanja Oškodovanca, ki mu je dejanje želel preprečiti, je nato z vozilom vlekel kar za seboj, tako da se je ta lažje poškodoval. Kot v svojem poročilu nadaljujejo policisti, se je osumljeni nato v Selah pri Pancah zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo in pod vplivom alkohola, zaletel v brežino in tam obstal. Na kraju pa ni upošteval ukazov policistov, vpil je in se ni umiril, zato so mu policisti odvzeli prostost, vozilo pa vrnili oškodovancu. Osumljeni bo zaradi kršitev cestno prometnih predpisov moral obiskati okrajno sodišče, izdan mu je bil plačilni nalog zaradi kršitev javnega reda in miru, prav tako pa bo zoper njega na pristojno državno tožilstvo podana kazenska ovadba zaradi kaznivega dejanja drzne tatvine vozila.