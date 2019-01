20-letnik iz okolice Maribora pijan bežal pred policisti z neregistriranim vozilom

Policijska patrulja je zapeljala za bežečim voznikom, ga med tem večkrat poskušala ustaviti s svetlobnimi in zvočnimi znaki, a ta je še naprej nadaljeval z vožnjo. Policisti so izven naselja Fram morali uporabiti sredstva za prisilno ustavljanje motornih vozil stinger. Voznik se tudi za slednje ni zmanil in zapeljal kar prek bodičastih trakov, kmalu pa sta se začeli pnevmatiki na avtomobilu prazniti. V naselju Radizel se je sprednja leva pnevmatika po informacijah policistov popolnoma snela z platišča, voznik pa je z vožnjo kljub temu nadaljeval in naprej krišil cestnoprometne predpise.

Po sedmih kilometrih vožnje s praznimi pnevmatikami so mu v naselju Polana mariborski prometni policisti postavili blokado, katero je prav tako poskušal obvoziti, vendar mu ni uspelo. Trčil je v službeno vozilo in se ustavil.

Policisti so voznika in njegovega potnika vendarle obvladali v temeljitem postopku ugotovili, da je dvajsetletni mladi voznik, doma iz okolice Maribora, vozil neregistrirano vozilo s tablicami, ki ne pripadajo temu vozilu. Različni tablici sicer nista bili ukradeni. Policisti so voznika preizkusili z elektronskim alkotestom ter ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola, saj je rezultat pokazal 0,25 mg alkohola na liter izdihanega zraka. Vozniku so že izdali plačilni nalog zaradi več hujših kršitev cestno prometnih predpisov.