20-letnik krivde za načrtovanje strelskega pohoda ni priznal

Spomnimo, ko je obdolženec na temnem spletu naročeval orožje in strelivo, polavtomatsko pištolo in avtomatsko puško, ga je prestregel ameriški FBI. Ta je z Dunaja sporočil našim varnostnim organom, da nekdo iz Slovenije kupuje nedovoljeno orožje. Stekla je akcija do zob oboroženih specialcev.

"Slovenska policija si je poskušala tu narediti grozno reklamo, pa ne vem, če je bilo to ravno potrebno, glede na to, da je vse, kar so storili, to, da so po obvestilu ameriških zveznih organov poslali policijo mojemu obdolžencu na vrata," še dodaja Koščak.

Sicer pa se ga sokrajani spominjajo kot mirnega in tihega fanta. "Vsi se mi smilijo – od staršev, do fanta. Ne moremo pomagati, tako pač je. Kakor ga jaz poznam, je bil sošolec moje sestrične do petega razreda, potem pa je šel na posebno šolo," je povedal eden od njih.

Če bo spoznan za krivega, da je torej načrtno kupoval orožje, mu grozi od šest mesecev do pet let zapora. Tožilstvo v obtožnico namreč ni vključilo poskusa terorističnega napada, saj je očitno ocenilo, da bo to težko dokazalo.