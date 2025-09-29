20-letnik pohodnik zaostal za prijateljema in se izgubil

V soboto ob 19.52 so policisti prejeli obvestilo, da se je v bližini nekdanjega mejnega prehoda Učja pri naselju Žaga (občina Bovec) izgubil mlajši pohodnik. Ugotovili so, da so se trije pohodniki okoli 13.30 odpravili z območja Učje proti planini Caal. Med potjo je eden izmed njih, 20-letni moški, nekoliko zaostal za prijateljema. Ko sta opazila, da ga ni več za njima, sta se vrnila proti izhodišču, vendar ga na poti nista srečala. Zaradi slabega mobilnega signala na tem območju tudi nista uspela vzpostaviti stika z njim, opisujejo na PU Nova Gorica.