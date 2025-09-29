Svetli način
Naslovnica POP 30Slovenija Črna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice Slovenija Črna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujina Črna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Črna kronika

20-letnik pohodnik zaostal za prijateljema in se izgubil

Ljubljana , 29. 09. 2025 14.10 | Posodobljeno pred 2 urama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.K.
Komentarji
4

Na območju Bovškega je bil pogrešan 20-letni pohodnik z Gorenjske. Po obsežni iskalni akciji, v katero so bili vključeni tudi gorski reševalci, so ga našli. Na srečo ni bil poškodovan in je bil varno pospremljen v dolino.

V soboto ob 19.52 so policisti prejeli obvestilo, da se je v bližini nekdanjega mejnega prehoda Učja pri naselju Žaga (občina Bovec) izgubil mlajši pohodnik. Ugotovili so, da so se trije pohodniki okoli 13.30 odpravili z območja Učje proti planini Caal. Med potjo je eden izmed njih, 20-letni moški, nekoliko zaostal za prijateljema. Ko sta opazila, da ga ni več za njima, sta se vrnila proti izhodišču, vendar ga na poti nista srečala. Zaradi slabega mobilnega signala na tem območju tudi nista uspela vzpostaviti stika z njim, opisujejo na PU Nova Gorica. 

Planinska pot
Planinska pot FOTO: Shutterstock

 Pogrešanega so uspeli priklicati šele nekaj po 20. uri, lociran pa je bil ob 20.45 – približno kilometer od nekdanjega mejnega prehoda Učja, v neposredni bližini slovensko-italijanske državne meje. Zaradi zahtevnosti terena so bili v iskalno akcijo vključeni tudi gorski reševalci GRS Bovec. Ti so 20-letnega pohodnika z območja Gorenjske v nočnih urah nedelje, 28. septembra, našli nepoškodovanega in ga varno pospremili v dolino. 

pohodništvo Bovec izgubljen gorski reševalci reševanje
Naslednji članek

Skupina mladoletnikov pretepla in oropala mladostnika

Naslednji članek

Investicijska prevara: ukradli četrt milijona, policiji uspelo del povrniti

KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Aleks 85
29. 09. 2025 17.04
5000€ kazni.
ODGOVORI
0 0
Slavko BabIč
29. 09. 2025 16.56
+1
influncerji???
ODGOVORI
1 0
tornadotex
29. 09. 2025 16.52
Kakšni prijatli..
ODGOVORI
0 0
miabi
29. 09. 2025 16.00
+3
Če skupaj greste, skupaj hodite.
ODGOVORI
3 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256