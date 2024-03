20-letnik v avtomobilu obvisel med drevesi nad potokom

S prometnimi nesrečami so imeli sicer policisti PU Kranj ta konec tedna polne roke dela. Kranjski policisti so bili tako v soboto nekaj čez 18. uro obveščeni o prometni nesreči na cestni relaciji Škofja Loka–Kranj. 55-letni voznik je z avtomobilom zapeljal na nasprotno smerno vozišče, po katerem je pravilno pripeljal drugi voznik in z avtomobilom čelno trčil v njegov avtomobil. Vozil je pod vplivom alkohola (0,74 mg/l). Oba voznika sta bila telesno poškodovana. Na kraju jima je pomoč nudilo zdravstveno osebje in ju z reševalnim vozilom odpeljalo v zdravstveno ustanovo. Na kraju so bili tudi gasilci. Policisti za 55-letnega voznika vodijo postopek v smeri kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa. O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

Škofjeloški policisti pa so bili v soboto okoli 7.30 obveščeni o prometni nesreči na cestni relaciji Sovodenj–Trebija. 47-letna voznica je zaradi vožnje preblizu desnega roba vozišča s tovornim vozilom zapeljala zunaj vozišča in trčila v skalo. Tovorno vozilo se je po trku prevrnilo. Voznica se je lahko telesno poškodovala. Na kraju so bili tudi gasilci in zdravstveno osebje. Policisti zanjo vodijo prekrškovni postopek.

V neugodnih razmerah bodite še previdnejši

Policisti voznikom svetujejo, naj v neugodnih vremenskih razmerah (dež, megla, mokra ali spolzka cesta) prilagodijo hitrost vremenskim razmeram in stanju cest ter poskrbijo za zadostno varnostno razdaljo. Stikalo za luči naj preklopijo iz dnevnih v zasenčene (navadne) luči, da bodo na vozilu gorele tako spredaj kot zadaj. Osredotočenost voznika na vožnjo in vidnost vozila sta ključ do boljše prometne varnosti in zmanjšanja možnosti nastanka prometnih nesreč, opozarjajo.