Med vožnjo sta ji iz sosednjega vozila skozi okno sprožila gasilni aparat

Sevniški policisti so bili o nevarnem ravnanju v prometu obveščeni v nedeljo okoli 12. ure. Po prvih ugotovitvah je voznica osebnega avtomobila peljala iz smeri Krmelja proti Šentjanžu. Med srečevanjem drugega vozila pa naj bi neznanec skozi njeno okno sprožil gasilni aparat. Voznica je zaradi slabe vidljivosti izgubila oblast nad vozilom in s ceste zapeljala na brežino.

Policistom je uspelo ugotoviti identiteto obeh osumljencev, starih 21 in 20 let. Zdaj nadaljujejo preiskavo in ugotavljanje okoliščin kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo, so še sporočili s PU Novo mesto.