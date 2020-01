20-letniku zasegli konopljo, boksar in teleskopsko palico

Koprski policisti so med kontrolo nogometnega igrišča v Divači odkrili 20-letnika, ki je imel pri sebi več posušenih rastlinskih delcev, za katere se je izkazalo, da je prepovedana droga konoplja. Poleg tega je imel pri sebi prepovedano orožje bokser, v hišni preiskavi pa so mu zasegli še kos hladnega orožja, in sicer teleskopsko palico.

Policista-kriminalista PP Sežana sta 17. 1. 2020 ob 20.30 uri opravila kontrolo nogometnega igrišča v Divači. Pri tem sta tam izvedla postopek ugotavljanja identitete 20-letnega Divačana, ki je v roki držal večjo prozorno PVC vrečko. V vrečki je imel več posušenih rastlinskih delcev, za katere je obstajal sum, da gre za prepovedano drogo. Poleg vrečke je imel Divačan pri sebi še mikro tehtnico in prepovedano orožje boksar, so sporočili s PU Koper. S preliminarno analizo snovi je bilo ugotovljeno, da je imel pri sebi skupno 56,51 gramov prepovedane droge konoplja. FOTO: PU Koper

Zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog so mu odvzeli prostost. Poleg vrečke je imel Divačan pri sebi še mikro tehtnico in prepovedano orožje boksar. FOTO: PU Koper S preliminarno analizo snovi je bilo ugotovljeno, da je imel pri sebi skupno 56,51 gramov prepovedane droge konoplja. Naslednji dan je bila na njegovem domu opravljena hišna preiskava, kjer je bil najden in zasežen se dodatni kos hladnega orožja, in sicer teleskopska palica. Policisti bodo zanj podali kazensko ovadbo na ODT Koper za kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in promet s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog in uvedli hitri postopek po Zakonu o orožju.