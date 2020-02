20-letnico zbil vlak, je v kritičnem stanju

Policisti so bili danes okoli 10.30 obveščeni, da je na železniški progi med Domžalami in Kamnikom vlak trčil v osebo. Policisti so po do zdaj zbranih obvestilih ugotovili, da je 20-letna slovenska državljanka prečkala tire na nezavarovanem prehodu pri železniški postaji Rodica. V tem trenutku je iz smeri Domžal pripeljal vlak in trčil v 20-letnico, ki je bila pri tem huje poškodovana, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Z reševalnim vozilom je so jo odpeljali v UKC Ljubljana. Je v kritičnem stanju. "Dogodek nima znakov kaznivega dejanja," so zatrdili s PU Ljubljana in dodali, da bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.