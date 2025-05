203 km/h na avtocesti ga je stalo 1200 evrov in 9 kazenskih točk

Ljubljanski prometni policisti so v nedeljo nekaj po 10. uri med kontrolo hitrosti in varnostne razdalje na avtocesti zaznali voznika, ki je na delu ceste, kjer je hitrost omejena na 130 km/h, vozil s hitrostjo 203 km/h.

"Za kršitev je predpisana globa 1200 evrov in stranska sankcija 9 kazenskih točk," so sporočili s Policije.

Obravnavali so tudi voznika, ki je vozil na prekratki varnostni razdalji, brez veljavnega vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola. V postopku so ugotovili, da je vozil neregistrirano vozilo, ki so ga policisti zasegli.

Zoper oba voznika policisti vodijo postopka o prekršku.