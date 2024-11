21-letni Srb v Piranu grozil več osebam, nato pa enemu ukradel denarnico in telefon

Med vožnjo skozi Piran je neznani moški iz vozila kričal in žalil neznano žensko, nakar je na tem mestu želel izstopiti iz taksija in oditi. Taksist mu je pojasnil, da mora prej poravnati račun, kar pa je moškega razburilo in je začel na taksista vpiti, ga žaliti in mu groziti.

Na Policijski postaji Piran se je okoli 9. ure zjutraj zglasil domači taksist in naznanil kršitev javnega reda s strani ene od strank. Šlo je za neznanega moškega, ki ga je kot taksist peljal od Izole do Pirana.

Policisti so v nadaljevanju z zbiranjem obvestil ugotovili, da gre za 21-letnega srbskega državljana, ki mu bo izdan plačilni nalog po Zakonu o varstvu javnega reda in miru. V času postopka je do policista pristopila tudi ženska, ki jo isti moški žalil iz taksija. Tudi za to kršitev mu bodo ob izsleditvi policisti izdali plačilni nalog po Zakonu o varstvu javnega reda in miru.

Policisti so moškega izsledili okoli 10.30 v Piranu, in sicer po več klicih občanov, da se neznani moški neprimerno vede. Policisti so ugotovili, da je v enem od gostinskih lokalov v Piranu žalil in grozil še dvema osebama. Policisti so mu odredili pridržanje.

Med postopkom pa so policisti ugotovili še, da je navedeni osumljen tudi kaznivega dejanja drzne tatvine v Piranu. V času od prihoda v Piran pa do izsleditve s strani policistov je, kot kaže, prišel še do enega od poslovnih prostorov v Piranu, kjer je eni od strank ukradel denarnico in mobilni telefon. Kot so še sporočili s PU Koper, bodo vložili kazensko ovadbo.