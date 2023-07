21-letni Tilen Šuber pogrešan že osmi dan

Osem dni negotovosti, osem dni iskanja njihovega Tilna je za družino Šuber. Vsaka minuta čakanja na morebitne informacije o 21-letnem sinu in bratu, ki je od doma odtaval minulo soboto, se obupanim svojcem vleče kot večnost. "Kot da bi se vdrl v zemljo," pravi Tilnov brat Matej Šuber.

Že kakšno uro po tem, ko je odšel od doma, je bil njegov telefon ugasnjen. Domači so prečesali okolico, preden so obupani spoznali, da bo treba Tilnovo izginotje prijaviti Policiji. In čeprav ga skušajo izslediti ob pomoči kamer, ki so praktično na vsakem koraku, je zelo težko pridobiti, kar te posnamejo. "Če kamere snemajo na cesto, ne smejo snemat, to je varovanje osebnih podatkov, če pa snemajo, pa ne bodo pokazali ljudi. Normalno, da ga potem ne moremo najti," opozarja Matej.

S psi so preiskovali predele, kjer se je Tilen pogosto zadrževal in kjer so nazadnje zaznali njegov signal. S psi so preiskali tudi okolico Vanganelskega jezera, saj se je fant rad zadrževal ob vodi, a tudi to ni prineslo uspeha.

In čeprav je s psi najbolje iskati takoj po izginotju, so vodnike, ki pomagajo povsem prostovoljno, k sodelovanju pozvali šele sredi minulega tedna. "Idealno bi bilo prvi dan, ker proces traja, šele nato pridemo v akcijo in tu je vsak dan zelo pomemben," pravi Doroteja Soršak iz ekipe reševalnih psov Aktivne tačke.

Trije psi so vodili vodnike do kamnoloma, kjer se je nato zabrisala vsaka sled. Nekaj informacij je nato prišlo z Bovškega, da naj bi ga videli tam. Zato so vse sile usmerili na novogoriško policijo. "Ker če je on gor, se skriva v kakšni kolibi ali votlini, ker je takšen tip," še pravi Tilnov brat Matej.

In medtem ko svojci zaskrbljeni, da se iskanje Tilna, ki potrebuje posebno oskrbo, odvija prepočasi ter pozivajo Policijo tudi k iskanju s termovizijo, pa se policija brani, da pridobivajo posnetke in prečesavajo teren tudi z droni.