21-letnik, ki je streljal na avtomobila, v priporu

Policisti so osumljenca pridržali zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Za kaznivo dejanje je zagrožena kazen do petih let zapora. 21-letnik je namreč v noči na petek sprožil več strelov v dve osebni vozili in ju poškodoval, voznika osebnih vozil pa v streljanju nista bila poškodovana, so že v petek sporočili s PU Ljubljana.

Ob tem so napovedali, da bodo v naslednjih dneh na območju kočevske regije nadaljevali okrepljene aktivnosti za preprečevanje vseh oblik protipravnih in motečih ravnanj ter za izboljšanje občutka varnosti ljudi. Pri tem poleg policistov policijske postaje Kočevje sodelujejo policisti posebne delovne skupine, policisti posebne policijske enote, policisti konjeniki, vodniki službenih psov in policisti prometniki. Za zagotovitev še večje varnosti usklajeno sodelujejo tudi z drugimi policijskimi upravami ter z lokalno skupnostjo, so dodali.