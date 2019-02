21-letnik na avtobusu tihotapil avtomatsko orožje

14 . februarja so metliški policisti pregledali avtobus ljubljanskih registrskih oznak, ki je prevažal potnike na relaciji Sarajevo–Hamburg. Med pregledom prtljage so na dnu kovčka 21-letnika odkrili tri avtomatske puške jugoslovanske izdelave M-70, bolj znane kot kalašnikovke. 21-letnik je puške poskušal prikriti tako, da jih je zavil v foljo, so sporočili s PU Novo mesto. Poleg avtomatskih pušk so v kovčku našli tudi tri polne nabojnike in ročaje za puške.