21-letnik namesto 50 vozil kar 131 km/h, začasno ostal brez vozniške

Policisti Postaje prometne policije Maribor so včeraj v popoldanski prometni konici na Titovi cesti v Mariboru izvajali nadzor cestnega prometa z meritvami hitrosti. Nekaj minut po 15. uri so z laserskim merilnikom hitrosti izmerili hitrost osebnemu avtomobilu znamke Renault megane, ki ga je vozil 21-letni Mariborčan. Na delu Titove ceste, kjer je omejitev hitrosti 50 km/h, je vozil s hitrostjo 131 km/h, kar je 81 km/h več od največje dovoljene hitrosti vožnje.

Za takšen prekršek je predpisana globa 1.200 evrov in stranska sankcija 18 kazenskih točk. Policisti so vozniku začasno odvzeli vozniško dovoljenje ter mu prepovedali nadaljnjo vožnjo in zoper voznika podali obdolžilni predlog na okrajno sodišče.

Ob tem policisti ponovno opozarjajo vse voznike, da je neprilagojena hitrost vožnje najpogostejši vzrok prometnih nesreč z najhujšimi posledicami. Zato poudarjajo, da naj vozniki hitrost vožnje vozil prilagodijo stanju in lastnostim ceste, vremenskim razmeram in razmeram v prometu ter spoštujejo cestno prometne predpise.