21-letnik pred policisti pobegnil kot v filmu

Med vožnjo je voznik večkrat nenadoma zavrl ter zapeljal vzvratno in trčil v prednji del policijskega vozila, med vožnjo pa je trčil še v drugo službeno vozilo Policije. Policisti so zato uporabili prisilno sredstvo za zaustavljanje motornih vozil – stinger, ki ga je voznik v naselju Beltinci najprej obvozil, drugega pa je pri uvozu na avtocesto Gančani prevozil. Vozilo s predrtimi pnevmatikami je ustavil v krožišču pred uvozom na avtocesto v smeri Maribora in peš pobegnil neznano kam. Policisti ga kljub intenzivni iskalni akciji niso našli.

Policisti PP Ljutomer so prejšnji petek zvečer pri opravljanju nalog varovanja državne meje v naselju Srednja Bistrica ustavili voznika osebnega vozila s španskimi registrskimi tablicami in ga pozvali, naj izroči dokumente. Kot so sporočili s PU Murska Sobota, neznani voznik tega ni storil, ampak je z vozilom zapeljal vzvratno in namerno trčil v prednji del policijskega vozila, nato pa odpeljal v smeri Črenšovcev in proti avtocesti.

Policisti so pri kontroli vozila ugotovili, da je storilec v vozilu prevažal petčlansko družino iz Iraka, ki je nezakonito prestopila državno mejo s Hrvaško. Tujka je v nesreči utrpela odrgnine, vsi pa so zaprosili za mednarodno zaščito.

Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je avtomobil s tujci vozil 21-letni državljan Velike Britanije. O dogodku so zato takoj obvestili tuje varnostne organe in naslednji dan, v soboto zjutraj, so jih obvestili, da so storilca prijeli avstrijski varnostni organi. 21-letnika so s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.

Pomurski policisti so sicer sporočili, da so omenjenega državljana Velike Britanije obravnavali že 1. aprila letos, ko so ga policisti PP Gornja Radgona ustavljali, a tega ni upošteval in je s pospešeno vožnjo nadaljeval po avtocesti A5 v smeri Murske Sobote, kjer je povzročil prometno nesrečo in s kraja peš pobegnil. Policisti so ga pozneje izsledili in zoper njega izvedli postopke zaradi več cestnoprometnih prekrškov in povzročitve prometne nesreče.