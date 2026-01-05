Naslovnica
Črna kronika

21-letnik pristal v bolnišnici, ker je vanj priletel pirotehnični izdelek

Murska Sobota/Novo mesto, 05. 01. 2026 13.11 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.H.
Zaseg petard

V minulih dneh so policisti večkrat posredovali zaradi pirotehnike. Med silvestrovanjem v Žužemberku je v 21-letnika priletel pirotehnični izdelek in ga poškodoval po roki in telesu, zato je pristal v bolnišnici. Na območju Beltincev pa so policisti mladoletniku zasegli večjo količino petard, ki jih je naročil prek spleta. Petarde so mladoletnikom zasegli tudi novomeški policisti.

Iz Policijske uprave (PU) Novo mesto so sporočili, da so v noči na 1. januar prejeli obvestilo iz bolnišnice o poškodovanem 21-letniku, na katerega naj bi padel pirotehnični izdelek. "Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov se je 21-letnik nahajal na prireditvenem prostoru v Žužemberku, ko je proti njemu iz neznane smeri priletel pirotehnični izdelek in ga poškodoval po roki in telesu," so zapisali na PU Novo mesto.

Policisti vse okoliščine dogodka še preiskujejo.

Zasegi pirotehnike

Policisti Policijske postaje (PP) Murska Sobota so 31. decembra 2025 okoli 19. ure na območju občine Beltinci obravnavali mladoletnega kršitelja, ki je motil javni red in mir z uporabo pirotehnike. Zasegli so mu 288 kosov petard kategorij P1, F2 in F3. 

Proti mladoletniku so podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče. Kot so še ugotovili, je mladoletnik petarde naročil preko spleta. 

Zaseg petard
Zaseg petard
FOTO: PU Murska Sobota

Policisti PP Dolenjske Toplice so 31. decembra popoldne v Straži dvema otrokoma zasegli 12 prepovedanih petard. Črnomaljski policisti so bili prav tako 31. decembra popoldne obveščeni o motečem pokanju petard v bližini šole v Črnomlju. Na kraju so izsledili dva mladoletnika in jim zasegli štiri prepovedane petarde.

Policisti PP Novo mesto so med opravljanjem nalog na Drski 31. decembra nekaj po 22. uri izsledili 18-letnika in 17-letnika, ki sta imela pri sebi več različnih prepovedanih petard. Prepovedane izdelke so jima zasegli in jih poslali v analizo.

Policisti so o nevarnem in protipravnem ravnanju otrok in mladoletnih kršiteljev obvestili starše in pristojne centre za socialno delo. Zoper kršitelje so na sodišče naslovili obdolžilne predloge oziroma uvedli prekrškovne postopke zaradi kršitev določil Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih. Mladoletne kršitelje so privedli na policijsko postajo, kjer so jih po končanem postopku prevzeli starši.

Signalni revolver in plinsko orožje

Novomeški policisti so bili 31. decembra okoli 21. ure obveščeni o motečem pokanju in streljanju na območju Podbreznika. Na klic so se takoj odzvali in na kraju izsledili 18-letnega kršitelja. Zasegli so mu signalni revolver z naboji in revolver poslali v kategorizacijo. Na podlagi ugotovitev bodo zoper kršitelja na pristojno sodišče podali obdolžilni predlog.

Istega dne nekaj po 22. uri pa so črnomaljski policisti posredovali zaradi motečega pokanja in streljanja v Semiču. 28-letnemu kršitelju so zasegli pištolo za izstreljevanje plinskih nabojev, s katero je motil javni red in mir. Po opravljeni kategorizaciji bodo zoper 28-letnika ustrezno ukrepali.

