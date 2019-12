21-letnik s sekiro razbil vrata, vstopil v hišo in pretepel pet ljudi

Policiste so v jutranjih urah klicali v naselje blizu Krškega, kjer naj bi prišlo do spora med štirimi družinami. Na številki 113 so sprejeli več klicev na pomoč, v katerih so omenjali fizično nasilje in orožje, je sporočil Robert Perc s PU Novo mesto.

Operativno-komunikacijski center je na kraj napotil več patrulj. Po prvih zbranih obvestilih je bilo v pretepu lažje poškodovanih pet oseb, od teh so eno prepeljali v bolnišnico.

Policisti so pridržali 21-letnega nasilneža, ki naj bi oborožen s sekiro razbil vrata, vstopil v hišo ter med kričanjem in pretepanjem poškodoval pet oseb. Uporabil naj bi tudi solzivec. Osumili so ga storitve kaznivih dejanj nasilništva, groženj, poškodovanja tuje stvari, nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem, kršitve nedotakljivosti stanovanja. Policisti so zasegli plinski razpršilec in dve palici, orožje še iščejo.

Nasilneža so v zadnjih letih 75-krat ovadili zaradi različnih kaznivih dejanj, ga več kot 15-krat obravnavali zaradi različnih kršitev javnega reda in miru ter več kot 20-krat za različne prekrške iz področja prometne varnosti.