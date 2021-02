21-letnik v ovinku vozil po levi, povzročil nesrečo in peš pobegnil

Nekaj po 20. uri so bili sevniški policisti obveščeni o prometni nesreči v Podvrhu, kjer naj bi voznik osebnega avtomobila trčil v drugo vozilo in peš pobegnil s kraja nesreče. Takoj so pričeli izvajati aktivnosti za izsleditev in pobeglega voznika našli na območju Krškega.

Med postopkom so ugotovili, da je 21-letni povzročitelj vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,79 miligrama alkohola. Odredili so mu strokovni pregled in o okoliščinah seznanili okrožnega državnega tožilca in preiskovalno sodnico.

Kot kaže, je 21-letnik v ovinku zaradi vožnje po levi strani vozišča trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pripeljal 28-letni voznik. "Nadaljujejo z ugotavljanjem okoliščin kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu," so še sporočili s PU Novo mesto.