21-letnik vozil pijan in brez veljavnega vozniškega izpita

V noči na 6. maj so brežiški policisti med kontrolo prometa v naselju Brezina zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega vozila. Med postopkom so policisti ugotovili, da gre za 21-letnega kršitelja brez veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,73 miligrama alkohola. Policisti so 21-letniku zasegli avtomobil, o kršitvah pa so z obdolžilnim predlogom seznanili pristojno sodišče.

Kot je znano, med 4. in 10. majem poteka prva od treh letošnjih preventivnih akcij za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi. Policisti v tem času ob rednem delu, pa tudi z občasnimi poostrenimi nadzori, preverjajo, ali vozniki vozijo pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi.

Na območju PU Novo mesto so lani vozniki povzročili 155 prometnih nesreč, kar je skoraj četrtino več kot leta 2020. V teh nesrečah sta dve osebi umrli, 15 jih je utrpelo hude poškodbe, še 61 pa je bilo lažje poškodovanih (leta 2020 so vozniki pod vplivom alkohola povzročili 126 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrla, 13 je bilo hudo poškodovanih, 40 pa jih je utrpelo lažje poškodbe). Od leta 2013 je na cestah na območju PU Novo mesto v prometnih nesrečah, ki so jih povzročili vozniki, ki so vozili pod vplivom alkohola, umrlo 28 ljudi.

"Predvsem skrbi dejstvo, da na našem območju delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč narašča. Če se je trend do leta 2019 nekoliko zmanjševal in je bil pod 10 odstotki, v zadnjih letih znova narašča in je lani znašal že 12,3 odstotka. Največ alkoholiziranih povzročiteljev nesreč je bilo v starostni skupini od 35 do 44 let in od 25 do 34 let. Najvišja povprečna stopnja alkoholiziranosti je bila v starostni skupini povzročiteljev od 45 do 54 let, in sicer 1,73 g/kg," so sporočili policisti s PU Novo mesto.