Črna kronika

21-letniku zasegli 127 sadik, grozi mu do 10 let zapora

Podlehnik, 07. 08. 2025 08.37 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
M.P.
Med hišno preiskavo pri 21-letniku iz okolice Podlehnika so policisti zasegli 127 sadik. Sumijo namreč, da gre za prepovedano drogo konopljo. Moški je zdaj osumljen kaznivega dejanja, za katero mu grozi do 10 let zaporne kazni.

Zasežene sadike
Zasežene sadike FOTO: PU Maribor

Policisti Policijske postaje Podlehnik so v preteklem tednu v okolici Podlehnika izvedli hišno preiskavo ter tako pri 21-letniku zasegli 127 sadik, za katere sumijo, da gre za prepovedano drogo konopljo.

Kot so sporočili z mariborske policijske uprave, je moški osumljen storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.

Po zbranih obvestilih bodo policisti zoper osumljenega na pristojno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo. Za navedeno kaznivo dejanje je predpisana kazen zapora od enega do 10 let.

sadike policija droge zapor
KOMENTARJI (55)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
roten
07. 08. 2025 10.25
Torej je samooskrbe kazniva
ODGOVORI
0 0
krutz
07. 08. 2025 10.24
Prevec gnojil
ODGOVORI
0 0
LT68
07. 08. 2025 10.15
-6
Brez veze
ODGOVORI
2 8
Slavic
07. 08. 2025 10.13
-9
Pfizer @ Co. so ponosni na našo policijo!
ODGOVORI
1 10
Watcherman
07. 08. 2025 09.58
+10
Verjetno se sami sebi smilite drogeraši.
ODGOVORI
14 4
Slovenska pomlad
07. 08. 2025 09.56
-8
To je roža in ne droga
ODGOVORI
8 16
Watcherman
07. 08. 2025 09.58
+10
Roža ali rastlina brihta?????
ODGOVORI
12 2
300 let do specialista
07. 08. 2025 09.55
-1
Saj tisti, katerim so odpisali milijonske dolgove na FURSu so tudi ležali 10 let, mar ne??? Ajaa... to sem sanjal.
ODGOVORI
9 10
marker1
07. 08. 2025 09.55
+9
Zakaj pa 10 let? Saj jo boste levi legalizirali. Zadeto ljudstvo je lažje obvladovati.
ODGOVORI
14 5
peT99
07. 08. 2025 09.56
-6
Saj pijano tudi - država daje trošarine na gorivo in ostale zadeve, alkohol pa imamo skoraj najceneje v širši regiji :)
ODGOVORI
5 11
nelevnedesen
07. 08. 2025 10.19
+3
Pir v trgovini je povsod cenejši kot pri nas.
ODGOVORI
3 0
peT99
07. 08. 2025 09.54
-6
Resno ? v vsaki drugi hiši, stanovanju se najde ilegalno orožje, trde droge, družinsko nasilje itd... tile naše specialci v policiji pa kmetovalce lovijo. Bravo ! :)
ODGOVORI
7 13
peT99
07. 08. 2025 09.55
-10
Saj vem. Nekaj je pač potrebno delati. Policaji so le premeteni in delajo pač lažje stvari, po šihtu pa itak še sami kakšnega skadijo, spijejo par pirov, gredo na cesto in potem "kolegom v modrem" tisto značko kažejo :)
ODGOVORI
2 12
KaiC
07. 08. 2025 10.06
+12
peT99, niti eno niti drugo ni prav - precej neumno, da rečeš "morali bi ignorirat en problem, ker imamo tudi druge probleme".... Realno, imeti 127 sadik daje jasno vedet, da bo šlo za prodajo in ne za "kmetovanje". Tvoja popačena reinterpretacija dogajanja, pa daje veliko več vedet o tebi.
ODGOVORI
12 0
biggbrader
07. 08. 2025 09.54
-8
Potem referendum ni uspel. Oz. samo za nekatere vplivneže.
ODGOVORI
4 12
KaiC
07. 08. 2025 10.14
+8
biggbrader, referendum dorekuje tudi maksimum. Razumeš razliko med 2 sadikami po glavi in 120 sadikami po glavi? Razmerje je v tem primeru 1:60 Ti dam druge primere, ti bo mogoče bolj jasno. Čez mejo lahko prenašaš denar - ampak le do 10.000 €. Če te dobijo z 600.000 € v kovčku brez prijave, si v prekršku, čeprav 'denar ni prepovedan'. Zdravila na recept so legalna, če imaš recept. Ampak če imaš doma 300 tablet močnega opioida brez razlage, te bodo obravnavali kot preprodajalca, ne kot bolnika. Z orožnim listom lahko imaš 10 kosov strelnega orožja. Nihče ne pravi, da orožje ni dovoljeno - ampak če imaš doma 600 kosov, te bojo obiskali, ne glede na list.
ODGOVORI
9 1
misterbin
07. 08. 2025 09.53
-4
Tisti ki so pa pretepali lastnike s njiv in tiste ,ki so pretepali policaje pa nič .Niti ure ne bodo v zaporu.Ja saj res zapori v Sloveniji so prepolni
ODGOVORI
7 11
21351147
07. 08. 2025 09.47
+9
raje imam prazine. sem pa se tudi pripravljen srecati z vsemi uporabniki in me nic ni strah takih 10 profilov na osebo.
ODGOVORI
10 1
Wolfman
07. 08. 2025 09.36
-6
Trdim, da so take bizarne kazni povsem neupravičene in nestrokovno določene za pičlih 21 sadikic!
ODGOVORI
7 13
Sakramenttinajne
07. 08. 2025 09.53
+12
127 sadik , je treba pravilno prebrati
ODGOVORI
13 1
Ici
07. 08. 2025 09.32
-6
A ni konoplja v Sloveniji legalizirana?
ODGOVORI
8 14
Watcherman
07. 08. 2025 09.37
+7
Ne in nikoli ne bo.
ODGOVORI
16 9
nelevnedesen
07. 08. 2025 10.21
+2
120 sadik ne bo nikoli. Upam, da tudi ena ne
ODGOVORI
2 0
Watcherman
07. 08. 2025 09.27
+8
Čudaški komentatorji in zagovorniki škodljivih drog ste dobro danes.?
ODGOVORI
17 9
Magic-G-spot
07. 08. 2025 09.21
-5
Kje oni vidijo konopljo saj se nic ni gor lol. Pajaci. Deset let za steblca samo v Sloveniji lol.
ODGOVORI
8 13
watever
07. 08. 2025 09.18
+5
Jaz bi mu za kazen naložil, da skadi vse kar je pridelal, v roku 1 leta, torej cirka 10-15 kg, 30 do 40.000 frulic.
ODGOVORI
12 7
JAZsemTI
07. 08. 2025 09.15
-5
Spet tik pred “žetvijo”😏
ODGOVORI
6 11
2mt8
07. 08. 2025 09.13
+3
Na referendumu smo izglasovali da ima lahko vsak 6 flanc konoplje. Torej, 127 komadov konoplje je bila last 22 ljudi, tip pa je skrbel za vse to. Kje je tu problem?
ODGOVORI
15 12
2mt8
07. 08. 2025 09.13
-6
🤣🤣🤣🤣
ODGOVORI
5 11
March
07. 08. 2025 09.10
+11
Franci je pa pridelal 600 litrov vina in ga prodal na črno...po vinu so ljudje kričali, grozili, povzročali prometne nesreče, polnili urgence, zanemarjali družine...preiskava pri Franciju je bila neutemeljena.
ODGOVORI
23 12
Z O V
07. 08. 2025 09.15
-5
😂😂😂
ODGOVORI
5 10
marker1
07. 08. 2025 09.56
+9
Konoplja pri Franciju je prva stopnica na poti osebnega propada.
ODGOVORI
11 2
nelevnedesen
07. 08. 2025 10.25
Franci plača davek na vinograd. Vina lahko spiješ tudi deci in si trezen,po kajenju tega plevela pa si zmeraj zadet. Večina ljudi pije v mejah, taki kot ti pač ne
ODGOVORI
0 0
