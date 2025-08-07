21-letniku zasegli 127 sadik, grozi mu do 10 let zapora

Policisti Policijske postaje Podlehnik so v preteklem tednu v okolici Podlehnika izvedli hišno preiskavo ter tako pri 21-letniku zasegli 127 sadik, za katere sumijo, da gre za prepovedano drogo konopljo.

Kot so sporočili z mariborske policijske uprave, je moški osumljen storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.

Po zbranih obvestilih bodo policisti zoper osumljenega na pristojno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo. Za navedeno kaznivo dejanje je predpisana kazen zapora od enega do 10 let.