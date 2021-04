21 ton tovora prevažal brez sredinskega kolesa

Policisti so kršitelja, ki je tovor naložil, čeprav vozilo ni imelo vseh koles, ustavili pri Trebnjem. To pa ni bila edina kršitev: voznik ni imel ustreznega vozniškega dovoljenja, registrska tablica je pripadala drugemu vozilu, vozilo ni bilo zavarovano in tudi ne tehnično pregledano, v tahografu pa ni bilo kartice. Vse to je bilo dovolj za 4000 evrov globe in zaseg vozila.

Policisti so v ponedeljek v Trebnjem ustavili voznika tovornega vozila s priklopnikom, ki je prevažal 21 ton tovora. Med preverjanjem v evidencah so ugotovili, da 43-letni voznik nima veljavnega prometnega dovoljenja za vlečno vozilo, da nima opravljenega tehničnega pregleda, da vozilo ni zavarovano in da ima nameščeno registrsko tablico drugega vozila, je prekrške naštela predstavnica Policijske uprave Novo mesto Alenka Drenik. A prekrškov s tem še ni bilo konec: kršitelj v tahografu ni imel ustrezne kartice in v vozniškem dovoljenju ni imel vpisane veljavne poklicne kvalifikacije. Še več, na priklopnem vozilu zaradi poškodovanega zavornega diska ni bilo nameščenega sredinskega kolesa. Policisti so tovorno vozilo izločili iz prometa, vozniku izdali plačilni nalog v višini 4000 evrov in uvedli prekrškovni postopek zoper pravno osebo.