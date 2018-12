22-letnik pobegnil s sodišča, a so ga s pomočjo občanov hitro ujeli

V soboto popoldne so kriminalisti s kazensko ovadbo na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku pripeljali 22-letnega državljana Srbije, ki so ga v petek prijeli zaradi prevoza ilegalnih migrantov. Ta je s sodišča pobegnil.

Takoj je steklo iskanje, tudi s pomočjo obveščanja okoliških prebivalcev in podjetij. Kmalu zatem ga je opazil občan (policist v svojem prostem času), ki je obvestil patrulje. Koprski policisti so ga s pomočjo drugega občana tudi prijeli v centru Kopra in ga po odredbi preiskovalnega sodnika odpeljali v koprski zapor.

"Iskrena hvala občanom za pomoč, saj so prav njihove informacije pripomogle k hitremu in uspešnemu prijetju osumljenega," so sporočili s PU Koper.