22-letni Srb osem nezakonitih migrantov prevažal v pasjih utah

V četrtek se je na mejni prehod Gruškovje pripeljal voznik tovornega vozila, 22-letni državljan Srbije, ki je v tovornem delu vozila prevažal lesene pasje ute. Namenjen je bil v Slovenijo.

Policisti so pri kontroli z uporabo tehničnih sredstev zaznali sum, da se v vozilu nahajajo osebe. Pri nadaljnjem pregledu so v hišicah odkrili osem tujcev, državljanov Sirije, ki niso imeli dovoljenja za vstop v Slovenijo.

Ugotovljeno je bilo, da je 22-letni Srb s sostorilci migrante skril v pasje hišice in jih na vozilo naložil tako, da tujci sami iz njih niso mogli izstopiti. Sirijci so se tako nahajali v utesnjenem prostoru, kjer je primanjkovalo svežega zraka. Kljub visokim temperaturam so imeli nekateri na sebi zimska oblačila, da se ne bi poškodovali na grobih lesenih površinah v notranjosti ut.

Kot so sporočili s PU Maribor, je 22-letnik z navedenim načinom prevoza povzročil nevarnost za življenje in zdravje ljudi. Zaradi utemljenega suma storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države bo s kazensko ovadbo priveden k preiskovalnemu sodniku.

Za navedeno kaznivo dejanje je zagrožena zaporna kazen od treh do 15 let in denarna kazen.