22-letnik brez vozniškega dovoljenja in pod vplivom drog prevažal konopljo

Policist je nato pri kontroli vozila v prtljažniku opazil belo vedro, v katerem je bilo več PVC vrečk, pri katerih je bilo moč zaznati značilen vonj po prepovedani drogi konoplji. V vedru je bila tudi gramska tehtnica. Zaradi količine in načina pakiranja snovi, za katero je obstajal sum na prepovedano drogo, so policisti 22-letniku odvzeli prostost.

Privedli so ga na PP Piran, kjer so mu naknadno zasegli še 0,55 grama bele prašnate snovi, prepovedane droge amfetamin. Po opravljenem preliminarnem testu so ugotovili, da je osumljenec za namen prodaje hranil skupaj 49 gramov konoplje.

Opravili tudi hišno preiskavo

Dan kasneje so nato policisti PP Piran opravili hišno preiskavo stanovanja in drugih prostorov, ki jih osumljeni uporablja v Vipavi. V stanovanju so odkrili in zasegli še štiri manjše pakete konoplje, ki je bila pripravljena za nadaljnjo preprodajo, in pet nabojev kalibra 0,22.

Po končani preiskavi je bil osumljeni spuščen na prostost, zoper njega pa bodo podali kazensko ovadbo. Zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja in pod vplivom prepovedanih drog mu je Policija zasegla tudi osebni avtomobil. Zaradi nedovoljene posesti nabojev bo zoper njega izveden tudi prekrškovni postopek zaradi kršitev določil Zakona o orožju.

V torek so sicer piranski policisti poostreno nadzirali zlorabo prepovedanih drog in še odkrili pet oseb, ki so na javnem prostoru posedovale oziroma uživale prepovedano drogo konopljo. Vsem so droge zasegli in proti njim sprožili prekrškovni postopek.