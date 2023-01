V Osijeku 22-letnik trčil v avtobusno postajališče in tri potnike

Nesreča se je zgodila nekaj minut po 19. uri na Ulici Hrvatske Republike. 22-letni voznik osebnega avtomobila je trčil v avtobusno postajališče, kjer so čakali trije potniki, je povedala predstavnica policije v Osijeku Kristina Vukojević Rac, poroča Dnevnik.hr.

Za kako resne poškodbe gre, zaenkrat še ni znano, so pa bili vsi poškodovani po nesreči pri zavesti in so jih odpeljali v bolnišnico.

Preizkus alkoholiziranosti je pokazal, da povzročitelj ni vozil pijan. V bližini avtobusne postaje sta tudi pekarna in kavarna, zvečer pa je v okolici veliko ljudi.