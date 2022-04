22-letnik v Šiški z nožem oropal občana

V Šiški je 22-letnik fizično napadel občana, mu grozil z nožem in iz denarnice ukradel nekaj sto evrov gotovine. Posredovali so ljubljanski policisti in osumljenca na celovški cesti prijeli.

Po ugotovitvah Policije je mlajši moški zagrozil občanu in od njega zahteval, da zanj opravi dvig gotovine na bankomatu. "Grožnje je podkrepil z nožem, zato mu je oškodovanec izročil denarnico, iz katere je 22-letnik odtujil nekaj sto evrov gotovine." Napadeni moški je utrpel poškodbe, so sporočili s PU Ljubljana. Policisti so v postopku pri 22-letniku zasegli ukradene predmete, mu odvzeli prostost in ga privedli k preiskovalnemu sodniku. Kot so še dodali, je bil osumljenec v preteklosti že obravnavan zaradi premoženjskih kaznivih dejanj.