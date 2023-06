22-letnik vozil 191 km/h in brez veljavnega prometnega dovoljenja

Mariborski policisti so v petek na avtocesti opravljali meritve hitrosti z laserskim merilnikom. Na odseku, kjer je hitrost omejena na 100 km/h, so ujeli voznika, ki je vozil s hitrostjo 191 km/h. V postopku so ugotovili, da osebni avtomobil ni imel veljavnega prometnega dovoljenja.

icon-expand Policisti so v petek okoli polnoči ugotovili, da je voznik osebnega avtomobila, 22-letni državljan BiH z začasnim bivališčem v Slovenji, zunaj naselja Slivnica, vozil s hitrostjo 191 km/h. V postopku so policisti ugotovili tudi, da je osebnemu avtomobilu potekla veljavnost prometnega dovoljenja. Kršitelju se bo denarnica stanjšala za 1700 evrov, saj je predpisana sankcija za prehitro vožnjo 1200 evrov in devet kazenskih točk, za prekršek poteka prometnega dovoljenja pa 500 evrov.