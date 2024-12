22-letnik vozil brez vozniškega izpita in pod vplivom alkohola

Kranjski policisti so obravnavali 22-letnika, ki je avtomobil vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola. Brez vozniškega dovoljenja je vozil tudi 37-letnik, ki so ga ustavili tržiški policisti. Obema so avtomobil zasegli, voznika pa se bosta morala zagovarjati na sodišču.