22-letniku zasegli nedovoljeno drogo, tablete in petardi

Celjski policisti so pretekli teden, skupaj s kriminalisti in vodnikom službenega psa s psom, opravili hišno preiskavo pri 22-letnem Celjanu. Med preiskavo so našli in zasegli manjšo količino kokaina in konoplje ter več različnih nedovoljenih tablet in ampul z nedovoljenimi snovmi. Prav tako so 22-letniku zasegli dve močnejši petardi Cobra 8.