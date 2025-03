23-letni Jakob Grilc izginil neznano kam

S Policijske uprave Kranj so sporočili, da je Jakob Grilc srednje postave in visok okoli 180 centimetrov. Oblačila in obutev pogrešanega niso znana.

23-letnika so nazadnje opazili v ponedeljek, 3. marca 2025, ko se je okoli 14. ure nahajal na Kajuhovi cesti na Bledu.

Ker Policija z do sedaj izvedenimi ukrepi pogrešanega ni odkrila, javnost prosijo za informacije. "Vse, ki bi o pogrešani osebi karkoli vedeli, prosimo, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Bled na telefonsko številko (04) 575 72 00 oziroma naj pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200," so sporočili.