23-letni planinec pri Bovcu omahnil s stene in umrl

V steni Vrh Labrja v pogorju Veliko Špičje v občini Bovec se je zgodila nesreča, v kateri je umrl 23-letni planinec. Plezala sta skupaj z 22-letnim soplezalcem, ko je omahnil s stene in se tako hudo poškodoval, da je na kraju podlegel poškodbam, je za STA potrdil Dean Božnikiz novogoriške policijske uprave.

Kot poroča uprava za zaščito in reševanje so posredovali reševalci Gorske reševalne službe (GRS) Bovec in posadka s helikopterjem z dežurno ekipo GRS na krovu.

Poškodovan je bil tudi drugi planinec, ki so ga reševalci s helikopterjem prepeljali v jeseniško bolnišnico.