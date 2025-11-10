23-letni reševalec umrl, ko je hitel na pomoč ženski s srčnim zastojem

Na kraju tragične nesreče gorijo sveče, tragedija je zarezala v srca, tudi vseh zaposlenih v Zdravstvenem domu Šmarje pri Jelšah. "Globoko smo pretreseni in zaradi tega zaenkrat ne zmoremo dajati izjav," je po telefonu dejal direktor.
Reševalca sta bila na nujni vožnji. Voznik reševalnega vozila je peljal iz smeri kraja Mestinje proti Podplatu.
"Pri tem je v desnem preglednem ovinku izgubil oblast nad upravljanjem reševalnega vozila, takrat je bil na nujni vožnji. Reševalno vozilo je zaneslo levo, na nasprotno smerno vozišče, po katerem je takrat pravilno pripeljal voznik tovornega vozila, zaradi česar je med njima prišlo do čelnega trčenja in žal tragične prometne nesreče," je pojasnil Vinko Mlakar, načelnik postaje Prometne policije Celje.
Zaradi hudih poškodb je 23-letni reševalec, ki je bil sopotnik, umrl na kraju nesreče. Voznik pa je hudo telesno poškodovan, s helikopterjem so ga odpeljali v mariborski UKC. Vse okoliščine nesreče policisti sicer še preiskujejo, odrejen je bil tudi izredni tehnični pregled vozila.
Tragedija je pretresla reševalce po vsej Sloveniji, ki vsak dan hitijo na pomoč. "Sobota je bil zelo temen dan za reševalce v zdravstvu v Sloveniji. Namreč, zgodila se je huda tragična nesreča, splet usodnih okoliščin, ki so vzela življenje mlademu reševalcu, ki je komaj začel živeti in ustvarjati na svoji poklicni poti," je dejal Thomas Germ, predsednik Sekcije reševalcev v zdravstvu.
Nesreče vozil na nujni vožnji so se že zgodile – a tokrat se je zgodilo najhujše. "To je prvič, da je nekdo umrl na službeni poti oz. da je nekomu šel pomagat ... Ta ekipa je šla pomagat gospe, ki je bila v srčnem zastoju," je še dodal.
23-letni reševalec je s svojim poklicem pomagal drugim, njegova izguba je neopisljiva, pravi Germ. V mislih pa imajo kolegi tudi hudo poškodovanega voznika reševalnega vozila.