23-letni Romun z direktorsko prevaro koprsko podjetje oškodoval za 11.000 evrov

Policija je v začetku leta 2017 prejela prijavo oškodovane družbe iz območja Policijske uprave (PU) Koper. Iz prijave je izhajalo, da je družba na elektronski poštni naslov njihove vodje finančne službe prejela več elektronskih poštnih sporočil, ki so lažno prikazovala, kot da jih je poslal njej nadrejeni, direktor družbe, so sporočili s PU Koper.

V sporočilih je storilec, ki se je predstavljal kot direktor družbe, vodji naročil, da opravi nujno nakazilo sredstev v tujino. "Z lažnim prikazovanjem dejstev v sporočilih, je vodjo finančne službe spravil v zmoto, da je ta opravila plačilo neobstoječega računa v višini približno 16.000 evrov na bančni račun v Združeno kraljestvo," so v sporočilu za javnost zapisali na koprski policijski upravi.

Na srečo pa so zle namere še pravočasno zaznali na banki, kjer ima družba odprt račun. "Zaradi posredovanja odgovornih na banki, je bila transakcija s strani banke delno zaustavljena. Z navedenim kaznivim dejanjem je do tedaj še neznani storilec družbo oškodoval za približno 11.000 evrov," pojasnjujejo na PU Koper.

Policisti so z analizo elektronskih poštnih sporočil nato ugotovili, da so bila ta poslana z uporabo tako imenovane metode 'direktorske prevare'. V teh primerih se pošiljatelj lažno predstavlja z imenom in priimkom direktorja družbe in tudi videti je, kot da je bilo sporočilo dejansko poslano z direktorjevega elektronskega poštnega predala. Dejansko pa je bilo sporočilo poslano iz nekega drugega naslova, ki je v upravljanju storilca kaznivega dejanja.

Koprski policisti so pri preiskavi kaznivega dejanja ugotovili, da je storilec deloval iz tujine.

Z mednarodnim sodelovanjem s pravosodnimi organi Združenega Kraljestva in Romunije so pridobili podatke, ki so utemeljevali sum, da je 23-letni državljan Romunije kot sostorilec sodeloval pri kaznivem dejanju. "Njegova vloga je bila protipravno pridobljena sredstva od oškodovane slovenske družbe preusmeriti na način, da se prikrije njihova sledljivost. Z uporabo instituta evropskega preiskovalnega naloga so pravosodni in varnostni organi Romunije izsledili storilca na območju Romunije in pri njem izvedli hišno preiskavo, ter zasegli več elektronskih naprav," še razlaga prdstavnica za odnose z javnostmi PU Koper Anita Leskovec.