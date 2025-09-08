Svetli način
Naslovnica POP 30Slovenija Črna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice Slovenija Črna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujina Črna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Črna kronika

23-letnik huje poškodovan po skoku z letala

Bovec, 08. 09. 2025 15.37 | Posodobljeno pred 11 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
D.L.
Komentarji
1

Na letališču v Bovcu se je huje poškodoval 23-letni padalec, ki po skoku z letala pred pristankom ni uspel dovolj zmanjšati hitrosti. Imel naj bi poškodbo stegnenice in hrbtenice, zato so ga z vojaškim helikopterjem odpeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center.

Skok s padalom iz letala (simbolična slika)
Skok s padalom iz letala (simbolična slika) FOTO: Dreamstime

V nedeljo okoli 11. ure je policija prejela obvestilo, da se je pri pristanku na letališču Bovec huje poškodoval 23-letni padalec, sicer državljan Madžarske. 

Moški je pol ure prej poletel z letalom, da bi nato na višini 4000 metrov skočil s padalom, je sporočil predstavnik novogoriške policijske uprave Dean Božnik. Skok je potekal kot običajno, pri pristanku pa padalec ni dovolj zmanjšal hitrosti, zato je padel na tla, nakar ga je odbilo nekaj metrov naprej, nazadnje pa je poškodovan obležal na mestu. Kot je še dodal Božnik, so postavili sum na poškodbe stegnenice in hrbtenice. 

Ponesrečenca so oskrbeli reševalci Nujne medicinske pomoči ZD Tolmin,  nato pa so ga prevzeli člani Helikopterske nujne medicinske pomoči Maribor in ga z vojaškim helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center.

nesreča bovec padalec
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256