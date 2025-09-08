23-letnik huje poškodovan po skoku z letala

V nedeljo okoli 11. ure je policija prejela obvestilo, da se je pri pristanku na letališču Bovec huje poškodoval 23-letni padalec, sicer državljan Madžarske.

Moški je pol ure prej poletel z letalom, da bi nato na višini 4000 metrov skočil s padalom, je sporočil predstavnik novogoriške policijske uprave Dean Božnik. Skok je potekal kot običajno, pri pristanku pa padalec ni dovolj zmanjšal hitrosti, zato je padel na tla, nakar ga je odbilo nekaj metrov naprej, nazadnje pa je poškodovan obležal na mestu. Kot je še dodal Božnik, so postavili sum na poškodbe stegnenice in hrbtenice.

Ponesrečenca so oskrbeli reševalci Nujne medicinske pomoči ZD Tolmin, nato pa so ga prevzeli člani Helikopterske nujne medicinske pomoči Maribor in ga z vojaškim helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center.