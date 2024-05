23-letni motorist skozi naselje 167 kilometrov na uro

Policisti Postaje prometne policije Koper so v nedeljo izvajali poostren nadzor hitrosti, med vsemi, ki jih je ujel radar, pa sta izstopala dva voznika, ki sta krepko prekoračila dovoljeno hitrost.

Prvi je na regionalni cesti Črni Kal–Kozina vozil s hitrostjo 166 kilometrov na uro. 23-letni domačin na motorju pa je medtem v naselju Prade prekoračil hitrost za kar 117 kilometrov na uro. Vozil je s hitrostjo 167 km/h.

Kot so sporočili s PU Koper, se bosta oba voznika motornih koles srečala s sodnikom za prekrške. Čaka ju globa v višini 1200 evrov in 18 kazenskih točk, kar pomeni tudi odvzem vozniškega dovoljenja.

"Kljub vsem preventivnim akcijam in opozarjanju Policije še vedno ugotavljamo hujše prekoračitve hitrosti, ki so najpogostejši vzrok za najhujše posledice prometnih nesreč, zlasti voznikov motornih koles," so zapisali na koprski policijski upravi.