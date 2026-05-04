23-letnik povzročil nesrečo, 22-letnica huje poškodovana

Na primorski avtocesti sta se dva dni zapored zgodili nesreči, zaradi katerih je promet v obe smeri obstal. Danes je počilo navsezgodaj zjutraj, že kmalu po peti uri, medtem ko se je nedeljska nesreča zgodila nekaj pred 18. uro, ko se je promet iz smeri morja proti notranjosti že močno gostil.

Na primorki spet počilo: zaprta v obe smeri

V nedeljski nesreči so bila udeležena tri vozila, vsa slovenskih registrskih oznak, zgodila pa se je med Razdrtim in Postojno.

Po prvih podatkih je 23-letni voznik, doma iz okolice Komende, z avtomobilom peljal po desnem prometnem pasu avtoceste, in sicer od Razdrtega proti Postojni. Pred počivališčem Studenec je zaradi neprilagojene hitrosti, brez zaviranja, s svojim vozilom naletno trčil v osebni avtomobil, ki ga je vozil 60-letni državljan Rusije, ki prebiva v Izoli. Obe vozili sta nato trčili še v avtomobil, ki ga je vozil 43-letni Ljubljančan, je o nesreči sporočila predstavnica Policijske uprave Koper Anita Leskovec.

V vozilu povzročitelja je bila huje poškodovana 22-letna potnica, ki so jo s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana, poleg nje je bilo poškodovanih še pet oseb.

Za povzročitelja je bil odrejen strokovni pregled, vse okoliščine se še preverjajo, prometna nesreča je še v fazi preiskave, je še dodala Leskovčeva.

Promet je ponovno stekel šele ob 20.30.