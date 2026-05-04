Črna kronika

23-letnik povzročil nesrečo, 22-letnica huje poškodovana

Postojna, 04. 05. 2026 09.14 pred 28 minutami 2 min branja 13

Avtor:
D.L.
Prometna nesreča na primorski avtocesti, 3. 5. 2026

Nedeljsko nesrečo, zaradi katere je bila primorska avtocesta dlje časa zaprta, je po prvih ugotovitvah povzročil 23-letni voznik iz okolice Komende. Pred počivališčem Studenec je zaradi neprilagojene hitrosti brez zaviranja trčil v osebni avtomobil, ki ga je vozil 60-letni državljan Rusije, obe vozili pa sta nato zadeli še v avto 43-letnega Ljubljančana. Poškodovanih je bilo šest oseb, najhuje 22-letna sopotnica povzročitelja.

Na primorski avtocesti sta se dva dni zapored zgodili nesreči, zaradi katerih je promet v obe smeri obstal. Danes je počilo navsezgodaj zjutraj, že kmalu po peti uri, medtem ko se je nedeljska nesreča zgodila nekaj pred 18. uro, ko se je promet iz smeri morja proti notranjosti že močno gostil.

V nedeljski nesreči so bila udeležena tri vozila, vsa slovenskih registrskih oznak, zgodila pa se je med Razdrtim in Postojno.

Po prvih podatkih je 23-letni voznik, doma iz okolice Komende, z avtomobilom peljal po desnem prometnem pasu avtoceste, in sicer od Razdrtega proti Postojni. Pred počivališčem Studenec je zaradi neprilagojene hitrosti, brez zaviranja, s svojim vozilom naletno trčil v osebni avtomobil, ki ga je vozil 60-letni državljan Rusije, ki prebiva v Izoli. Obe vozili sta nato trčili še v avtomobil, ki ga je vozil 43-letni Ljubljančan, je o nesreči sporočila predstavnica Policijske uprave Koper Anita Leskovec.

V vozilu povzročitelja je bila huje poškodovana 22-letna potnica, ki so jo s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana, poleg nje je bilo poškodovanih še pet oseb.

Za povzročitelja je bil odrejen strokovni pregled, vse okoliščine se še preverjajo, prometna nesreča je še v fazi preiskave, je še dodala Leskovčeva.

Promet je ponovno stekel šele ob 20.30.

primorska avtocesta prometna nesreča policija zastoji promet

KOMENTARJI13

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

NeXadileC
04. 05. 2026 10.20
Brez zaviranja... 😶
Colgate
04. 05. 2026 10.16
varnostna razdalja
športnik66
04. 05. 2026 10.14
Tamu 23-letniku, ki je povzročil prometno nesrečo, zaračunati vso materialno škodo, poškodovani 22 letnici naj plača stroške zdravljenja in ji izplača denarno odškodnino, in vozniško dovoljenje mu doživljensko vzeti! Takih bedakov ne rabimo na cesti!
Amethist
04. 05. 2026 10.12
vsi pametni, kaj pa če je on lepo šel po omejitvi 130, ta stari pa je cjazil 90?
KaiC
04. 05. 2026 10.17
Kaj pa če bi ti začel brat preden drugim žugaš s prstom... Že na začetku ti piše "Pred počivališčem Studenec je zaradi neprilagojene hitrosti brez zaviranja trčil v osebni avtomobil"
abc123def456
04. 05. 2026 10.11
zavore niso prijele ...
Svarog
04. 05. 2026 10.10
Trenutek nepazljivosti. Starost ni pomembna. To se lahko zgodi vsakemu. Jaz za sebe vem da se 99% vedno zbran. Problem je v tistem 1%
Japa Jade
04. 05. 2026 10.01
Takemu še račun za VSO posredno povzročeno škodo.
KaiC
04. 05. 2026 10.00
Kje ste zdaj pametnjakoviči, ki iščete opravičila za egoistične voznike, ter vso krivdo naprtite samo DARS-u?
oježeš
04. 05. 2026 09.59
Ahh, po komentarjih sodeč, bi mislil, da mladi vozniki ne povzročajo nesreč.
Pačeden
04. 05. 2026 09.58
In ti mladi tepci se potem vsajajo v vožnjo starejših. Vzet mu voznisko za 10 let.
Japa Jade
04. 05. 2026 10.00
Prav to sem hotel napisat.
