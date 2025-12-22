23-letnik v pripor, življenje 42-letnika še vedno ogroženo

Kot smo poročali, se je v petek na enem izmed parkirišč na območju Bežigrada zgodil spor, v katerega sta bila vpletena 42-letnik, ki je bil v družbi še ene osebe, ter 23-letnik, ki je skupaj s še eno osebo sedel v parkiranem vozilu. Spor se je sprevrgel v fizični obračun, v katerem je 23-letni osumljenec 42-letnika pretepel ter ga domnevno s topim predmetom hudo telesno poškodoval. Storilec se je nato odpeljal.

Na kraju je posredovalo več policijskih patrulj in posebna enota policije. 23-letnika so prijeli, ko se je vrnil v bližino kraja dogodka, in mu odredili policijsko pridržanje.