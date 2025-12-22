Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

23-letnik v pripor, življenje 42-letnika še vedno ogroženo

Ljubljana, 22. 12. 2025 08.04 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.H.
Lisice

Po petkovem pretepu na enem od ljubljanskih parkirišč so kriminalisti v nedeljo 23-letnega osumljenca privedli pred preiskovalnega sodnika. Ta je zanj odredil pripor. Poškodovani 42-letni moški pa je še vedno v bolnišnici, kjer se zdravniki še vedno borijo za njegovo življenje.

Kot smo poročali, se je v petek na enem izmed parkirišč na območju Bežigrada zgodil spor, v katerega sta bila vpletena 42-letnik, ki je bil v družbi še ene osebe, ter 23-letnik, ki je skupaj s še eno osebo sedel v parkiranem vozilu. Spor se je sprevrgel v fizični obračun, v katerem je 23-letni osumljenec 42-letnika pretepel ter ga domnevno s topim predmetom hudo telesno poškodoval. Storilec se je nato odpeljal. 

Na kraju je posredovalo več policijskih patrulj in posebna enota policije. 23-letnika so prijeli, ko se je vrnil v bližino kraja dogodka, in mu odredili policijsko pridržanje.

Preberi še Na parkirišču izbruhnil pretep: ogroženo življenje 42-letnika

Po opravljenih preiskovalnih dejanjih in zbranih obvestili so nato v nedeljo kriminalisti 23-letnega osumljenca, ki v preteklosti še ni bil obravnavan za kazniva dejanja, s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika. Ta je zanj odredil pripor. 

42-letnik, ki je bil hudo poškodovan, ostaja na zdravljenju v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, njegovo življenje pa je še vedno ogroženo. 

pretep parkirišče ljubljana policija

Moški s solzivcem poškropil otroka, ki se je sprehajal z mamo

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
bibaleze
Portal
To ime nosi več kot 2.400 Slovenk
Darilo, ki šteje: Povrnimo se k bistvu prazničnega časa
Darilo, ki šteje: Povrnimo se k bistvu prazničnega časa
To je sin slavnega Jamesa Bonda
To je sin slavnega Jamesa Bonda
Božično vzdušje: Recept za cimetove piškotke z otroki
Božično vzdušje: Recept za cimetove piškotke z otroki
zadovoljna
Portal
Shujšal je za 77 kg, zdaj skrbi za svoje zdravje
Dnevni horoskop: Ribe ostajajo pozitivne, škorpijoni zaupajo sebi
Dnevni horoskop: Ribe ostajajo pozitivne, škorpijoni zaupajo sebi
Najlepši plašč letošnje zime na ulicah Zagreba
Najlepši plašč letošnje zime na ulicah Zagreba
25 prazničnih vprašanj z Ondino Kerec
25 prazničnih vprašanj z Ondino Kerec
vizita
Portal
7 živil, ki imajo več beljakovin kot jajce
Telesni simptomi anksioznosti, ki jih pogosto zamenjate za bolezen
Telesni simptomi anksioznosti, ki jih pogosto zamenjate za bolezen
Znaki in simptomi, ki kažejo, da vaš stres ruši hormone
Znaki in simptomi, ki kažejo, da vaš stres ruši hormone
Nasveti za lažje prebavljanje obilne hrane med prazniki
Nasveti za lažje prebavljanje obilne hrane med prazniki
cekin
Portal
Slovenski vlagatelji v 2026: kako vlagati v času umetne inteligence?
Znaki toksičnega odnosa z denarjem: Kaj storiti?
Znaki toksičnega odnosa z denarjem: Kaj storiti?
Loto milijoni bi lahko izpuhteli
Loto milijoni bi lahko izpuhteli
Eno stanovanje, dva lastniška lista in hipotekarna uganka
Eno stanovanje, dva lastniška lista in hipotekarna uganka
moskisvet
Portal
En objem je spremenil vse
Funkcija start-stop: ali res prihrani gorivo?
Funkcija start-stop: ali res prihrani gorivo?
Neverjetno odkritje pretreslo znanost
Neverjetno odkritje pretreslo znanost
Ali boste čez 10 let umrli? Odgovor skriva krvni test
Ali boste čez 10 let umrli? Odgovor skriva krvni test
dominvrt
Portal
Nevaren trik, ki naredi več škode kot koristi
Kako tatovi vedo, kdaj ste odsotni
Kako tatovi vedo, kdaj ste odsotni
Sneg za zalivanje rastlin: da ali ne?
Sneg za zalivanje rastlin: da ali ne?
Starejši psi niso "na poti, da umrejo"
Starejši psi niso "na poti, da umrejo"
okusno
Portal
Praznična sladica, ki navduši na prvi pogled
Božična večerja: 5 hitrih jedi za gostitelje, ki nimajo časa
Božična večerja: 5 hitrih jedi za gostitelje, ki nimajo časa
Odlična juha, ki se je nikoli ne boste naveličali
Odlična juha, ki se je nikoli ne boste naveličali
Tako boste pripravili najboljše testo za potico
Tako boste pripravili najboljše testo za potico
voyo
Portal
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
Sandokan
Sandokan
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1420