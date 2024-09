23-letnik v škodi skrival 11 nezakonitih migrantov

Policisti so včeraj nekaj po 6. uri na območju Krasinca skušali ustaviti škodo octavio bosanskih registrskih oznak. Voznik se na znake policistov ni odzival in je s pospešeno hitrostjo nadaljeval z vožnjo proti Podzemlju. Tam je avtomobil ustavil in peš pobegnil.

Policisti so ga nato izsledili in prijeli v gozdu pri kraju Grm. Med postopkom so ugotovili, da je 23-letni državljan Bosne in Hercegovine v avtomobilu prevažal 11 državljanov Turčije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo.