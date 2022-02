23-letnika na begu po roparski tatvini ujel lastnik prodajalne nakita

23-letnik se je roparske tatvine v Ljubljani lotil včeraj okoli 11.00 ure. Policisti so po ogledu prizorišča in preiskavi ugotovili, da je osumljenec vstopil v prodajalno in se zanimal zanakup nakita. Nato je v roke vzel nakit in stekel proti izhodu prodajalne. "Uslužbenka je osumljenca skušala zadržati, a jo je osumljeni odrinil in zbežal. Za njim je stekel lastnik, ki je ob pomoči še enega občana osumljenca prijel in ga uspel zadržati do prihoda policistov," so pojasnili na Policijski upravi (PU) Ljubljana in dodali, da v dogodku ni bil poškodovan nihče.