24-letnemu morilcu domačina v Bovcu 25 let zapora?

V Novi Gorici se je končalo sojenje 24-letnemu Jasminu Suljiću, ki je oktobra v Bovcu brutalno umoril 34-letnega domačina. Tožilka zanj zahteva 25 let zapora, saj naj bi Suljić žrtev najprej zvabil na pogovor, nato pa ga je zaradi ljubosumnosti kar enajstkrat zabodel. Pred vhodom na sodišče so se ob zaključku sojenja zbrali tudi svojci in prijatelji pokojnega, ki so s transparenti zahtevali čim višjo kazen.