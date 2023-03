24-letni Romun v posebej predelanem tovornjaku prevažal 19 tujcev

Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Murska Sobota so v nedeljo na avtocestnem počivališču v Pincah ustavili in opravili nadzor tovornega vozila romunskih registrskih oznak. Šlo je za Citroen Jumper, na katerem je bil tovorni del zavarovan z jeklenico in tovarniško zalivko.

Policisti so ugotovili, da je 24-letni državljan Romunije iz Madžarske v Slovenijo nezakonito prepeljal 19 tujcev (osem državljanov Nepala, sedem državljanov Pakistana in štiri državljane Bangladeša), ki niso izpolnjevali pogojev za vstop in prebivanje na območju Slovenije. Tujci so se nahajali skriti v za ta namen posebej prirejenem prostoru tovornega dela vozila.

Državljan Romunije je bil nato v nedeljo priveden pred preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Murski Soboti, ki je zanj odredil pripor, tujci pa so zaprosili za mednarodno zaščito, so še sporočili s PU Murska Sobota.