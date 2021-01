24-letnica v Slovenski Bistrici z avtom trčila v stavbo trgovskega centra

Nekaj po polnoči je na območju Slovenske Bistrice 24-letna voznica osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti zapeljala s ceste in trčila v trgovski center. Svoj avto je nato pustila na kraju nesreče in od tam peš odšla, vendar so jo policisti kmalu izsledili v bližini.

Ugotovili so, da je vozila tudi pod vplivom alkohola, preizkus z alkotestom je pokazal prisotnost 0,75 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Zaradi bolečin, ki jih je čutila, je na kraj dogodka prišlo reševalno vozilo in jo odpeljalo v UKC Maribor, kjer so ugotovili, da se je v nesreči hudo poškodovala.

Policisti so ji odvzeli vozniško dovoljenje, nadaljnji postopek zoper njo pa sledi na okrajnem sodišču za prekrške.

V Mariboru voznik pobegnil s kraja nesreče

V Mariboru pa je nekaj pred 21. uro 45-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti vožnje trčil v 26-letno voznico osebnega avtomobila in s kraja pobegnil, vendar se je kasneje sam vrnil.

Policisti so ugotovili, da je povzročitelj vozil pod vplivom alkohola (preizkus z alkotestom je nameril prisotnost 1,12 mg/l alkohola v izdihanem zraku) in brez vozniškega dovoljenja, zaradi česar so mu vozilo zasegli, so sporočili s PU Maribor.