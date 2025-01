24-letnik mladoletnikom grozil z orožjem

Policisti PP Postojna so prejeli prijavo groženj v Pivki. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je 24-letnik verbalno grozil mladoletnikom z orožjem. Na podlagi vseh zbranih obvestil in opravljenih razgovorov so policisti podali predlog za hišno preiskavo, so sporočili iz PU Koper.

Hišno preiskavo so pri osumljenemu opravili včeraj. 24-letniku pa so zasegli zračno puško, pet signalnih pištol in nekaj nabojev.

Zoper osumljenca bodo podali kazensko ovadbo. Grozi mu denarna kazen ali zapor do šestih mesecev.