24-letnik sam poklical policijo, grozil naj bi tudi, da bo ubil svoje starše

V soboto se je okoli 11.30 v vasi Škocjan v Občini Domžale zgodil trojni umor. 24-letnik je na grozovit način ubil dedka, babico in strica, nato pa, kot smo poročali, iz hiše prišel okrvavljen z orožjem v rokah in se ob pozivu brez besed predal policistom.

Tiskovna predstavnica PU Ljubljana Aleksandra Golecje potrdila, da je storilec v pridržanju, jutri pa ga bodo privedli pred preiskovalnega sodnika. Kriminalistična preiskava medtem intenzivno poteka naprej, kaj je vodilo mladeniča v tako grozovito dejanje, pa še ni znano. Kot je potrdila Golčeva, je 24-letnik sam poklical policijo. Po naših neuradnih informacijah naj bi ob klicu na 113 zagrozil, da bo ubil tudi svoje starše in mlajšo sestro. Njegova starša in sorojenka so se, kot smo neuradno izvedeli, v času umora nahajali v hiši, ki je okoli 200 metrov oddaljena od kraja zločina. Policija sicer storilca v preteklosti še ni obravnavala zaradi kaznivih dejanj.