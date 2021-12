24-letnik vozil pod vplivom drog, kršil predpise in trčil v policijsko vozilo

Murskosoboški policisti so minulo nedeljo obravnavali 24-letnega voznika, ki je s svojo vožnjo ogrožal sebe in druge udeležence v prometu. Vozil je brez vozniškega dovoljenja in pod vplivom prepovedanih drog, policisti pa so ga obvladali s pomočjo prisilnih sredstev.

Voznik na znake policistov ni ustavil in je s pospešeno vožnjo kršil cestno prometne predpise. Večkrat je prevozil rdečo luč, vozil je tudi na nasprotnem voznem pasu. V naselju Polana so policisti uporabili stinger, pred katerim je voznik ustavil in zapeljal vzvratno, pri tem pa trčil v službeno policijsko vozilo. Policisti so ga obvladali z uporabo prisilnih sredstev. Med postopkom je bilo ugotovljeno, da voznik ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je tehnično neizpravno vozilo, na katerem so bile nameščene druge registrske tablice. Hitri test je pokazal, da je voznik vozil pod vplivom drog. Moškemu so odredili strokovni pregled, njegov avtomobil pa zasegli. Zaradi povzročitve prometne nesreče so policisti vozniku izdali še plačilni nalog. Zoper njega bo podana kazenska ovadba, in sicer zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.