24-letnika, ki naj bi ubil svoja stara starša in strica, privedli k preiskovalnemu sodniku

24-letnika, ki naj bi v vasi Škocjan pri Domžalah zagrešil trojni umor, so v policijskem spremstvu privedli na ljubljansko okrožno sodišče, kjer je stopil pred preiskovalnega sodnika. Motiv za zločin ostaja neznan, je pa osumljenec po okrutnem dejanju sam poklical policijo in ob tem po naših neuradnih podatkih zagrozil, da bo ubil tudi svoje starše in mlajšo sestro.

