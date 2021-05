25-letni hišnik šolske otroke vozil pod vplivom kokaina

"Vozniku so policisti odredili hitri test na prepovedane droge, ki je bil pozitiven na drogo kokain. Zaradi tega so vozniku odredili še strokovni pregled, ki pa ga je odločno odklonil," so sporočili z novogoriške policijske uprave. Zoper voznika so policisti spisali obdolžilni predlog, zaradi hujšega prekrška pa se bo moral zagovarjati pri sodniku okrajnega sodišča. Na PU Nova Gorica so dodali še, da delodajalca Policija o rezultatu hitrega testa nima pravice obveščati.

Ravnateljica OŠ KanalBarbara Kragelj Jeričje za Primorske novice potrdila, da je pri njih res prišlo do "neljubega dogodka" in dodala, da se s težko situacijo intenzivno ukvarjajo. Poudarila je, da imajo v OŠ Kanal ničelno toleranco do alkohola in nedovoljenih substanc ter da so s tem vsi zaposleni seznanjeni še pred pričetkom dela. Da dela ne bodo opravljali pod vplivom alkohola ali drog, se pred začetkom dela posebej zavežejo tudi pisno.

Zavoljo hitre, učinkovite in takšne ureditve, ki bo čim prej zagotavljala varnost kanalskih učencev, je šola že objavila nov razpis za delovno mesto hišnika na njihovi šoli.

Za časnik je izjavo podala tudi ena od mam tamkajšnjih šolskih otrok in dejala, da je nad dogodkom zgrožena."Po tem ko se nenehno trudiš biti otrokom zgled in jih učiš obnašanja v prometu, je naravnost srhljivo, ko ugotoviš, da jih iz šole domov vozi voznik pod vplivom prepovedanih drog," je dejala. "S tem neodgovornim in nezrelim dejanjem je en sam posameznik porušil temelj med šolo in starši, to je zaupanje," je dodala.